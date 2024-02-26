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Збитки екології на Одещині через російську агресію вираховується мільярдами гривень

26 лютого 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збитки екології на Одещині через російську агресію вираховується мільярдами гривень
Мертва рибина через російську агресію.Фото: Іван Русєв
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Фахівці Міндовкілля опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Екологія Одещини страждає

За підрахунками фахівців Міндовкілля спільно з Top Lead, флора та фауна Одещини зазнала збитків на суму 1 мільярд 135,8 мільйонів доларів. 

  • Шість об'єктів важкої промисловості було зруйновано росіянами на Одещині, а токсичні речовини з пошкоджених промислових об'єктів поширлись у повітря, землю та воду. 
  • Майже 9 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкоджено саперами на Одещині за час повномасштабної війни. 
  • Півтонни відходів від знищених катерів та кораблів в Чорному морі потрапили в атмосферу.

Збитки акваторії Чорного моря та Дунаю

Руйнування греблі Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою для України, а також сусідніх країн Чорноморського басейну. Унаслідок підриву Каховської ГЕС в Чорному морі опріснюється вода, падає рівень кисню та спостерігається мор риби. Через сонари російських кораблів загинули близько 900 дельфінів. Також 149 рідкісних дунайських тритонів загинули внаслідок ворожих дій країни-окупанта. Наразі за підрахунками експертів, для розмінування акваторії Чорного моря потрібно близько 20 суден, при чому собівартість одного — 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, ворог атакував Одесу з перших днів війни, однак перший удар, який забрав життя одразу декількох цивільних, стався 23 квітня 2022 року. Журналісти Новини.LIVE зібрали наймасштабніші ворожі атаки на Одеську область за два роки війни.

Також ми писали, що фахівці Державної екологічної інспекції підрахували шкоду від пожежі, яка сталась на місці влучання збитого дрону 23 лютого. Сума збитків від займання становила понад 100 тисяч гривень.

збитки
Одеса
промисловість
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екологічна катастрофа
природа
Новини Одеси
екологія
розмінування
риба
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