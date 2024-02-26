Ущерб экологии в Одесской области из-за российской агрессии исчисляется миллиардами гривен

Мертвая рыба из-за российской агрессии.Фото: Иван русев

Специалисты Минсреды опубликовали исследование о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесчины более чем на миллиард долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Экология Одесской области страдает

По подсчетам специалистов Минсреды совместно с Top Lead, флора и фауна Одесчины понесла убытки на сумму 1 миллиард 135,8 миллиона долларов.

Шесть объектов тяжелой промышленности были разрушены россиянами в Одесской области, а токсичные вещества из поврежденных промышленных объектов распространились в воздух, землю и воду.

Около 9 тысяч взрывоопасных предметов обезврежены саперами в Одесской области за время полномасштабной войны.

Полутонны отходов от уничтоженных катеров и кораблей в Черном море попали в атмосферу.

Ущерб акватории Черного моря и Дуная

Разрушение дамбы Каховской ГЭС стало экологической катастрофой для Украины, а также соседних стран Черноморского бассейна. В результате подрыва Каховской ГЭС в Черном море опресняется вода, падает уровень кислорода и наблюдается мор рыбы. Из-за сонары российских кораблей погибли около 900 дельфинов. Также 149 редких дунайских тритонов погибли в результате враждебных действий страны-оккупанта. По подсчетам экспертов, для разминирования акватории Черного моря нужно около 20 судов, причем себестоимость одного — 5 миллионов долларов.

Напомним, враг атаковал Одессу с первых дней войны, однако первый удар, унесший жизни сразу нескольких гражданских, произошел 23 апреля 2022 года. Журналисты Новости.LIVE собрали самые масштабные вражеские атаки на Одесскую область за два года войны.

Также мы писали, что специалисты Государственной экологической инспекции подсчитали ущерб от пожара, который произошел на месте попадания сбитого дрона 23 февраля. Сумма ущерба от возгорания составила более 100 тысяч гривен.