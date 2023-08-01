"Фестиваль Фестивалів": ОМКФ 2023 презентував блок спеціальних показів

Кадр з фільму "ШТТЛ". Фото: facebook / ukrainefilmagency

В рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.

Про це повідомили на сторінці ОМКФ.

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Програма "Фестивалю фестивалів"

Першим фільмом є "ШТТЛ" від режисера Аді Волтер, випущений у 2022 році. Стрічка розповідає про інтригуючі події в єврейському штетлі на Львівщині під час червня 1941 року, де водночас зближаються весілля та нацистський ескадрон смерті.

Другим у блоку "Фестиваль Фестивалів" є фільм "Хліб та Сіль" режисера Даміана Коцура, випущений у 2022 році. Ця стрічка заснована на реальних подіях і розповідає історію молодого піаніста Тимека, який повертається на рідну батьківщину та стикається з напруженою ситуацією між друзями та працівниками місцевого кебаб-бару.

Третім унікальним фільмом блоку є документальна стрічка "На Адаманті" режисера Ніколя Філібера, яка показує денний центр для людей із психічними розладами у Парижі, що знаходиться на пароплаві. Ця незвичайна клініка надає пацієнтам підтримку. Цікаво, що у фільмі не позначено, хто з героїв пацієнт, а хто лікар.

Які нагороди отримали фільми

Фільм "ШТТЛ" був відзначений призом глядацьких симпатій на Римському міжнародному кінофестивалі. “На Адаманті" режисера Ніколя Філібера отримав головну нагороду – "Золотого ведмедя" – на 73-му Берлінському кінофестивалі. Спеціальний приз журі на 79-му Венеціанському кінофестивалі в рамках програми "Горизонти", отримав фільм "Хліб та Сіль".

Нагадаємо, в межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці та в деяких локаціях Південної Пальміри, відбудеться низка спеціальних показів. Зокрема, в блоці "Хроніки війни" покажуть чотири документальні стрічки українського виробництва.