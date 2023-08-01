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"Фестиваль Фестивалей": ОМКФ 2023 представил блок специальных показов

1 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Фестиваль Фестивалей": ОМКФ 2023 представил блок специальных показов
Кадр из фильма "ШТТЛ". Фото: facebook/ukrainefilmagency
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.

Об этом сообщили на странице ОМКФ.

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Программа "Фестиваля фестивалей"

Первым фильмом является "ШТТЛ" от режиссера Ади Уолтера, выпущенный в 2022 году. Лента рассказывает об интригующих событиях в еврейском штетле во Львовской области во время июня 1941, где одновременно сближаются свадьба и нацистский эскадрон смерти.

Вторым в блоке "Фестиваль Фестивалей" фильм "Хлеб и Соль" режиссера Дамиана Коцура, выпущенный в 2022 году. Эта лента основана на реальных событиях и рассказывает историю молодого пианиста Тимека, возвращающегося на родину и сталкивающегося с напряженной ситуацией между друзьями и работниками местного кебаб-бара.

Третьим уникальным фильмом блока является документальная лента "На Адаманте" режиссера Николя Филибера, которая показывает дневной центр для людей с психическими расстройствами в Париже, находящемся на пароходе. Эта необычная клиника оказывает пациентам поддержку. Интересно, что в фильме не отмечено, кто из героев пациент, а кто врач.

Какие награды получили фильмы

Фильм "ШТТЛ" был отмечен призом зрительских симпатий на Римском международном кинофестивале. "На Адаманте" режиссера Николя Филибера получил главную награду — "Золотого медведя" — на 73-м Берлинском кинофестивале. Специальный приз жюри на 79-м Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты", получил фильм "Хлеб и Соль".

Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы и некоторых локациях Южной Пальмиры, состоится ряд специальных показов. В частности, в блоке "Хроники войны" покажут четыре документальных фильма украинского производства.

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