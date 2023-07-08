ОМКФ підготував спецпрограму "Зроблено в Одесі"

Кадр із фільму "Цензорка" (режисер Петер Керекеш). Фото: google

В рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю призначено серію показів фільмів спеціальної програми "Зроблено в Одесі". Впродовж 12-17 серпня кінолюбителі матимуть змогу переглянути ці картини в кінотеатрі MULTIPLEX, розташованому в ТРЦ Gagarinn Plaza (вул. Генуезька, 5/2).

Про це повідомили на офіційному сайті ОМКФ.

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"Серце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі, тож для нас важливо, аби в рідному місті фестивалю також проводились заходи. Саме тому ми вирішили, що для Одеси цьогоріч має бути створено спеціальну програму. Вірю, що незабаром, після нашої Перемоги, ми обов’язково повернемось до Одеси з повною програмою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Які фільми покажуть в Одесі

Спеціальна програма включає шість фільмів, що були створені в Одесі або залучали до свого створення талановиті команди з цього міста. Серед них знаходяться такі стрічки:

"Край ріки" (режисер Васил Барков)

"Крихка пам'ять" (режисер Ігор Іванько)

"Одеса уві сні" (режисер Кирило Наумко)

"Привоз" (режисер Єва Нейман)

"Три могили митця" (режисер Арутюн Хачатрян)

"Цензорка" (режисер Петер Керекеш)

Зазначимо, цього року Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці. Оргкомітет оголосив про старт набору волонтерів та назвав вимоги до них. Кого шукає ОМКФ-2023 читайте в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль представив цьогорічну програму. Кіномитці зазначають, що до Національної конкурсної програми увійшли 10 повнометражних фільмів.