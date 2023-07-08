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ОМКФ підготував спецпрограму "Зроблено в Одесі"

8 липня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ОМКФ підготував спецпрограму "Зроблено в Одесі"
Кадр із фільму "Цензорка" (режисер Петер Керекеш). Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю призначено серію показів фільмів спеціальної програми "Зроблено в Одесі". Впродовж 12-17 серпня кінолюбителі матимуть змогу переглянути ці картини в кінотеатрі MULTIPLEX, розташованому в ТРЦ Gagarinn Plaza (вул. Генуезька, 5/2).

Про це повідомили на офіційному сайті ОМКФ.

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"Серце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі, тож для нас важливо, аби в рідному місті фестивалю також проводились заходи. Саме тому ми вирішили, що для Одеси цьогоріч має бути створено спеціальну програму. Вірю, що незабаром, після нашої Перемоги, ми обов’язково повернемось до Одеси з повною програмою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Які фільми покажуть в Одесі

Спеціальна програма включає шість фільмів, що були створені в Одесі або залучали до свого створення талановиті команди з цього міста. Серед них знаходяться такі стрічки:

  • "Край ріки" (режисер Васил Барков)
  • "Крихка пам'ять" (режисер Ігор Іванько)
  • "Одеса уві сні" (режисер Кирило Наумко)
  • "Привоз" (режисер Єва Нейман)
  • "Три могили митця" (режисер Арутюн Хачатрян)
  • "Цензорка" (режисер Петер Керекеш)

Зазначимо, цього року Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці. Оргкомітет оголосив про старт набору волонтерів та назвав вимоги до них. Кого шукає ОМКФ-2023 читайте в матеріалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль представив цьогорічну програму. Кіномитці зазначають, що до Національної конкурсної програми  увійшли 10 повнометражних фільмів.

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