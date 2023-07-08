ОМКФ підготував спецпрограму "Зроблено в Одесі"
В рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю призначено серію показів фільмів спеціальної програми "Зроблено в Одесі". Впродовж 12-17 серпня кінолюбителі матимуть змогу переглянути ці картини в кінотеатрі MULTIPLEX, розташованому в ТРЦ Gagarinn Plaza (вул. Генуезька, 5/2).
Про це повідомили на офіційному сайті ОМКФ.
"Серце й душа ОМКФ назавжди належать Одесі, тож для нас важливо, аби в рідному місті фестивалю також проводились заходи. Саме тому ми вирішили, що для Одеси цьогоріч має бути створено спеціальну програму. Вірю, що незабаром, після нашої Перемоги, ми обов’язково повернемось до Одеси з повною програмою", — зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.
Які фільми покажуть в Одесі
Спеціальна програма включає шість фільмів, що були створені в Одесі або залучали до свого створення талановиті команди з цього міста. Серед них знаходяться такі стрічки:
- "Край ріки" (режисер Васил Барков)
- "Крихка пам'ять" (режисер Ігор Іванько)
- "Одеса уві сні" (режисер Кирило Наумко)
- "Привоз" (режисер Єва Нейман)
- "Три могили митця" (режисер Арутюн Хачатрян)
- "Цензорка" (режисер Петер Керекеш)
Зазначимо, цього року Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці. Оргкомітет оголосив про старт набору волонтерів та назвав вимоги до них. Кого шукає ОМКФ-2023 читайте в матеріалі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль представив цьогорічну програму. Кіномитці зазначають, що до Національної конкурсної програми увійшли 10 повнометражних фільмів.