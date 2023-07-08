ОМКФ подготовил спецпрограмму "Сделано в Одессе"

Кадр из фильма "Цензорка" (режиссер Петер Керекеш). Фото: google

В рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля назначена серия показов фильмов специальной программы "Сделано в Одессе". В течение 12-17 августа кинолюбители смогут просмотреть эти картины в кинотеатре MULTIPLEX, расположенном в ТРЦ Gagarinn Plaza (ул. Генуэзская, 5/2).

Об этом сообщили на официальном сайте ОМКФ.

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"Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе, поэтому для нас важно, чтобы в родном городе фестиваля также проводились мероприятия. Именно поэтому мы решили, что для Одессы в этом году должна быть создана специальная программа. Верю, что вскоре, после нашей Победы, мы обязательно вернемся в Одессу с полной программой", — отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Какие фильмы покажут в Одессе

Специальная программа включает шесть фильмов, созданных в Одессе или привлекавших к своему созданию талантливые команды из этого города. Среди них находятся следующие ленты:

"Край реки" (режиссер Василий Барков)

"Хрупкая память" (режиссер Игорь Иванько)

"Одесса во сне" (режиссер Кирилл Наумко)

"Привоз" (режиссер Ева Нейман)

"Три могилы художника" (режиссер Арутюн Хачатрян)

"Цензорка" (режиссер Петер Керекеш)

Отметим, что в этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы. Оргкомитет объявил о старте набора волонтеров и назвал требования к ним. Кого ищет ОМКФ-2023, читайте в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль представил программу этого года. Кинокритики отмечают, что в Национальную конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов.