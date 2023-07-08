Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ОМКФ подготовил спецпрограмму "Сделано в Одессе" arrow

ОМКФ подготовил спецпрограмму "Сделано в Одессе"

8 июля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ОМКФ подготовил спецпрограмму "Сделано в Одессе"
Кадр из фильма "Цензорка" (режиссер Петер Керекеш). Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля назначена серия показов фильмов специальной программы "Сделано в Одессе". В течение 12-17 августа кинолюбители смогут просмотреть эти картины в кинотеатре MULTIPLEX, расположенном в ТРЦ Gagarinn Plaza (ул. Генуэзская, 5/2).

Об этом сообщили на официальном сайте ОМКФ.

Читайте также:

"Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе, поэтому для нас важно, чтобы в родном городе фестиваля также проводились мероприятия. Именно поэтому мы решили, что для Одессы в этом году должна быть создана специальная программа. Верю, что вскоре, после нашей Победы, мы обязательно вернемся в Одессу с полной программой", — отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Какие фильмы покажут в Одессе

Специальная программа включает шесть фильмов, созданных в Одессе или привлекавших к своему созданию талантливые команды из этого города. Среди них находятся следующие ленты:

  • "Край реки" (режиссер Василий Барков)
  • "Хрупкая память" (режиссер Игорь Иванько)
  • "Одесса во сне" (режиссер Кирилл Наумко)
  • "Привоз" (режиссер Ева Нейман)
  • "Три могилы художника" (режиссер Арутюн Хачатрян)
  • "Цензорка" (режиссер Петер Керекеш)

Отметим, что в этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы. Оргкомитет объявил о старте набора волонтеров и назвал требования к ним. Кого ищет ОМКФ-2023, читайте в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль представил программу этого года. Кинокритики отмечают, что в Национальную конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз