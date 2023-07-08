ОМКФ подготовил спецпрограмму "Сделано в Одессе"
В рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля назначена серия показов фильмов специальной программы "Сделано в Одессе". В течение 12-17 августа кинолюбители смогут просмотреть эти картины в кинотеатре MULTIPLEX, расположенном в ТРЦ Gagarinn Plaza (ул. Генуэзская, 5/2).
Об этом сообщили на официальном сайте ОМКФ.
"Сердце и душа ОМКФ навсегда принадлежат Одессе, поэтому для нас важно, чтобы в родном городе фестиваля также проводились мероприятия. Именно поэтому мы решили, что для Одессы в этом году должна быть создана специальная программа. Верю, что вскоре, после нашей Победы, мы обязательно вернемся в Одессу с полной программой", — отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.
Какие фильмы покажут в Одессе
Специальная программа включает шесть фильмов, созданных в Одессе или привлекавших к своему созданию талантливые команды из этого города. Среди них находятся следующие ленты:
- "Край реки" (режиссер Василий Барков)
- "Хрупкая память" (режиссер Игорь Иванько)
- "Одесса во сне" (режиссер Кирилл Наумко)
- "Привоз" (режиссер Ева Нейман)
- "Три могилы художника" (режиссер Арутюн Хачатрян)
- "Цензорка" (режиссер Петер Керекеш)
Отметим, что в этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы. Оргкомитет объявил о старте набора волонтеров и назвал требования к ним. Кого ищет ОМКФ-2023, читайте в материале.
Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль представил программу этого года. Кинокритики отмечают, что в Национальную конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов.