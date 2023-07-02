Програма ОМКФ-2023

Кінофестиваль біля оперного театру. Фото: ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль повертається додому. Організатори вже оголосили програму показу стрічок.

Про це повідомили у пресслужбі ОМКФ.

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"14-й фестиваль триватиме з 19 по 26 серпня на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex",— йдеться у повідомленні організаторів.

Конкурсна програма

Ігрові фільми:

"Валерія виходить заміж", реж. Мікаль Вінік, прод. Аелет Каіт, Амір Харель, Володимир Яценко, Анна Яценко;

"Мій карпатський дідусь", реж. Заза Буадзе, прод. Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, Володимир Філіппов, копрод. Ольга Козаревська, Мілош Шмідтмайєр, Сергіу Паскару;

"Сашенька", реж. Олександр Жовна, прод. Олександр Жовна, Євген Сівков;

"Ти мене любиш?", реж. Тоня Ноябрьова, прод. Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський.

Документальні фільми:

"Звідки куди", реж. Мачек Хамела, прод. Пьотр Ґравендер, Мачек Хамела, копрод. Жан-Марі Жиґон, Анна Паленчук;

"Деміург", реж. Ольга Семак, прод. Олена Семак;

"День Незалежності", реж. Володимир Тихий, прод. Ігор Савиченĸо, Володимир Тихий, Андрій Котляр, копрод. Каміль Рутĸовсьĸий;

"Крихка пам’ять", реж. Ігор Іванько, прод. Олександра Братищенко, Марія Пономарьова, Ігор Іванько, копрод. Петер Керекеш;

"Ми не згаснемо", реж. Аліса Коваленко, прод. Яна Калмикова, Валерій Калмиков, Олексій Кобєлєв, Стефан Сиоан, Катажина Кучинська, Томаш Моравський;

"Правило двох стін", реж. Девід Гутник, прод. Ольга Бесхмельниціна, Сем Бісбі, Стейсі Райс.

Що відомо про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль — один з найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є одним з головних культурних подій міста.

У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.



Нагадаємо, Одеський міжнародний кінофестиваль вирішив долучилися до підготовки проведення Expo 2030, яке може пройти в нашому місті. Тож команда виступить партнером Одеси, як кандидата на проведення Всесвітньої виставки.