Программа ОМКФ-2023

Одесский кинофестиваль представил программу этого года
Одесский международный кинофестиваль возвращается домой. Организаторы уже объявили программу показа картин.
Об этом сообщили в пресс-службе ОМКФ.
Творцы кино отмечают, что в Национальную конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов.
"14-й фестиваль продлится с 19 по 26 августа на нескольких локациях. В частности, показы конкурсных и внеконкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия состоятся в Черновцах. Показы ретроспективных и специальных программ состоятся в Одессе в кинотеатре Multiplex", — говорится в сообщении.
Конкурсная программа
Игровые фильмы:
- "Валерия выходит замуж", реж. Микаль Виник, прод. Аэлет Каит, Амир Харель, Владимир Яценко, Анна Яценко;
- "Мой карпатский дедушка", реж. Заза Буадзе, прод. Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, Владимир Филиппов, копрод. Ольга Козаревская, Милош Шмидтмайер, Сергей Паскар;
- "Сашенька", реж. Александр Жовна, прод. Александр Жовна, Евгений Сивков;
- "Ты меня любишь?", реж. Тоня Ноябрева, прод. Анастасия Буковская, Даниил Каптюх, Никита Буковский.
Документальные фильмы:
- "Откуда куда", реж. Мачек Хамела, прод. Петр Гравендер, Мачек Хамела, копрод. Жан-Мари Жигон, Анна Паленчук;
- "Демиург", реж. Ольга Семак, прод. Елена Семак;
- "День Независимости", реж. Владимир Тихий, прод. Игорь Савиченĸо, Владимир Тихий, Андрей Котляр, копрод. Камиль Рутовский;
- "Хрупкая память", реж. Игорь Иванько, прод. Александра Братищенко, Мария Пономарева, Игорь Иванько, копрод. Петер Керекеш;
- "Мы не погаснем", реж. Алиса Коваленко, прод. Яна Калмыкова, Валерий Калмыков, Алексей Кобелев, Стефан Сиоан, Катажина Кучинская, Томаш Моравский;
- "Правило двух стенок", реж. Дэвид Гутник, прод. Ольга Бесхмельницына, Сэм Бисби, Стейси Райс.
Что известно об ОМКФ
Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе ежегодно с 2010 года и является одним из основных культурных событий города.
В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.
Напомним, Одесский международный кинофестиваль решил приобщиться к подготовке проведения Expo 2030, которое может пройти в нашем городе. Так что команда выступит партнером Одессы, как кандидата на проведение Всемирной выставки.