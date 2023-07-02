Программа ОМКФ-2023

Кинофестиваль возле оперного театра. Фото: ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль возвращается домой. Организаторы уже объявили программу показа картин.

Об этом сообщили в пресс-службе ОМКФ.

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"14-й фестиваль продлится с 19 по 26 августа на нескольких локациях. В частности, показы конкурсных и внеконкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия состоятся в Черновцах. Показы ретроспективных и специальных программ состоятся в Одессе в кинотеатре Multiplex", — говорится в сообщении.

Конкурсная программа

Игровые фильмы:

"Валерия выходит замуж", реж. Микаль Виник, прод. Аэлет Каит, Амир Харель, Владимир Яценко, Анна Яценко;

"Мой карпатский дедушка", реж. Заза Буадзе, прод. Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, Владимир Филиппов, копрод. Ольга Козаревская, Милош Шмидтмайер, Сергей Паскар;

"Сашенька", реж. Александр Жовна, прод. Александр Жовна, Евгений Сивков;

"Ты меня любишь?", реж. Тоня Ноябрева, прод. Анастасия Буковская, Даниил Каптюх, Никита Буковский.

Документальные фильмы:

"Откуда куда", реж. Мачек Хамела, прод. Петр Гравендер, Мачек Хамела, копрод. Жан-Мари Жигон, Анна Паленчук;

"Демиург", реж. Ольга Семак, прод. Елена Семак;

"День Независимости", реж. Владимир Тихий, прод. Игорь Савиченĸо, Владимир Тихий, Андрей Котляр, копрод. Камиль Рутовский;

"Хрупкая память", реж. Игорь Иванько, прод. Александра Братищенко, Мария Пономарева, Игорь Иванько, копрод. Петер Керекеш;

"Мы не погаснем", реж. Алиса Коваленко, прод. Яна Калмыкова, Валерий Калмыков, Алексей Кобелев, Стефан Сиоан, Катажина Кучинская, Томаш Моравский;

"Правило двух стенок", реж. Дэвид Гутник, прод. Ольга Бесхмельницына, Сэм Бисби, Стейси Райс.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе ежегодно с 2010 года и является одним из основных культурных событий города.

В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.



Напомним, Одесский международный кинофестиваль решил приобщиться к подготовке проведения Expo 2030, которое может пройти в нашем городе. Так что команда выступит партнером Одессы, как кандидата на проведение Всемирной выставки.