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Одесит вирішував питання з ТЦК, а сам може опинитися за ґратами

21 січня 2025 17:26
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі викрили "продавця" броні: подробиці
Правоохоронці затримали ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура
Рвачова Анастасія - редактор

Колишній представник громадського формування в Одесі заробляв на військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За 600–1000 доларів США він обіцяв оформити фальшиві документи, які гарантували "бронь".

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Деталі схеми

Чоловік запевняв клієнтів, що у разі перевірок або проблем на блокпостах зможе "вирішити питання" завдяки своїм зв’язкам у правоохоронних органах та військових структурах. Також він надавав можливість безперешкодного пересування містом з уникненням перевірок.

Правоохоронці затримали ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура
Правоохоронці затримали ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура 
Готівка, яку отримав злочинець. Фото: Одеська обласна прокуратура 
Готівка, яку отримав злочинець. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці зафіксували два випадки "угоди" на 600 і 700 доларів. Підозрюваного затримали на гарячому під час отримання хабаря від другого клієнта.

Яке покарання загрожує

Злочинцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

Гроші за продаж бронювання. Фото: Одеська обласна прокуратура
Гроші за продаж бронювання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з фейковою інвалідністю. 

Також ми писали, що був затриманий головний психіатр ЗСУ, який за час війни розбагатів на понад один мільйон доларів.

Одеса прокуратура Кримінал Новини Одеси злочин ухилянти Бронь від мобілізації

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