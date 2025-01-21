В Одесі викрили "продавця" броні: подробиці

Одесит вирішував питання з ТЦК, а сам може опинитися за ґратами
Колишній представник громадського формування в Одесі заробляв на військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За 600–1000 доларів США він обіцяв оформити фальшиві документи, які гарантували "бронь".
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Деталі схеми
Чоловік запевняв клієнтів, що у разі перевірок або проблем на блокпостах зможе "вирішити питання" завдяки своїм зв’язкам у правоохоронних органах та військових структурах. Також він надавав можливість безперешкодного пересування містом з уникненням перевірок.
Правоохоронці зафіксували два випадки "угоди" на 600 і 700 доларів. Підозрюваного затримали на гарячому під час отримання хабаря від другого клієнта.
Яке покарання загрожує
Злочинцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з фейковою інвалідністю.
Також ми писали, що був затриманий головний психіатр ЗСУ, який за час війни розбагатів на понад один мільйон доларів.
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