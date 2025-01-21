В Одесі викрили "продавця" броні: подробиці

Правоохоронці затримали ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Колишній представник громадського формування в Одесі заробляв на військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За 600–1000 доларів США він обіцяв оформити фальшиві документи, які гарантували "бронь".

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі схеми

Чоловік запевняв клієнтів, що у разі перевірок або проблем на блокпостах зможе "вирішити питання" завдяки своїм зв’язкам у правоохоронних органах та військових структурах. Також він надавав можливість безперешкодного пересування містом з уникненням перевірок.

Правоохоронці затримали ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Готівка, яку отримав злочинець. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці зафіксували два випадки "угоди" на 600 і 700 доларів. Підозрюваного затримали на гарячому під час отримання хабаря від другого клієнта.

Яке покарання загрожує

Злочинцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

Гроші за продаж бронювання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з фейковою інвалідністю.

Також ми писали, що був затриманий головний психіатр ЗСУ, який за час війни розбагатів на понад один мільйон доларів.