В Одеській області затримали фейкового інваліда

Фальшиве посвідчення про інвалідність. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники зупинили 46-річного громадянина України, який намагався виїхати до Молдови рейсовим мікроавтобусом. Для перетину кордону чоловік показав пенсійне посвідчення з позначкою про інвалідність, що мало надати йому право виїзду під час воєнного стану.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

У пункті пропуску "Нові трояни" під час перевірки прикордонники Ізмаїльського загону виявили, що документ містить явні ознаки підробки. Йдеться про посвідчення з інвалідності другої групи.

Яке покарання загрожує

За фактом на порушника було складено повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення та використання фальшивих документів. Відповідно до закону, чоловіку загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років. Матеріали справи передано до поліції для подальшого розгляду.

Нагадаємо, в Одеські області прикордонники затримали пенсіонера, який перевозив ухилянтів.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники затримали дві групи втікачів. Учасники однієї з них маскувалися під військових, іншої — під рибалок.