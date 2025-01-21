В Одесской области задержали фейкового инвалида

Фальшивое удостоверение об инвалидности. Фото: ГПСУ

На Одесчине пограничники остановили 46-летнего гражданина Украины, который пытался выехать в Молдову рейсовым микроавтобусом. Для пересечения границы мужчина показал пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности, что должно было предоставить ему право выезда во время военного положения.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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В пункте пропуска "Новые трояны" во время проверки пограничники Измаильского отряда обнаружили, что документ содержит явные признаки подделки. Речь идет об удостоверении по инвалидности второй группы.

Какое наказание грозит

По факту на нарушителя было составлено сообщение об уголовном правонарушении по ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка и использование фальшивых документов. Согласно закону, мужчине грозит штраф или ограничение свободы на срок до двух лет. Материалы дела переданы в полицию для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали пенсионера, который перевозил уклонистов.

Также мы писали, что на Одесчине пограничники задержали две группы беглецов. Участники одной из них маскировались под военных, другой — под рыбаков.