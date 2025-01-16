На Одещині ухилянти прикидалися рибалками

Прикордонники затримали організатора втечі ухилянтів. Фото: ДПСУ

Мешканець Подільського району налагодив схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Втікачі мали видавати себе за рибалок. План провалився, а організатору загрожує в'язниця.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі та Нацполіції у четвер, 16 січня.

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Ділок шукав клієнтів у месенджерах. Він зустрічав їх на власній автівці в Одесі, привозив до себе додому, а потім доставляв до прикордоння. По дорозі інструктував втікачів щодо маршруту й видавав їм чоботи, плащі та інші речі, необхідні для подолання болотистої місцевості. У разі зустрічі з прикордонниками чоловіки мали говорити, що приїхали порибалити.

За свої послуги чоловік брав 8 тис. доларів, причому гроші клієнти передавали посередникам.

Що загрожує затриманому

Організатора схеми затримали після одержання оплати. З'ясувалося, що раніше його вже судили за незаконну порубку лісу. Тоді суд замінив фігуранту три роки обмеження волі двома роками іспитового терміну. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна й забороною займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Зараз затриманий перебуває під вартою з правом внести 908,4 тис. грн застави.

Нагадаємо, у Молдові перекрили канал переправлення українців через кордон. До схеми були причетні троє місцевих мешканців. Також на Одещині затримали росіянина, який на човні відвозив втікачів на придністровський берег.