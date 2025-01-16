В Одесской области уклонисты притворялись рыбаками

Пограничники задержали организатора побега уклонистов. Фото: ГПСУ

Житель Подольского района наладил схему переправки военнообязанных в Молдову. Беглецы должны были выдавать себя за рыбаков. План провалился, и организатору грозит тюрьма.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и Нацполиции в четверг, 16 января.

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Дилок искал клиентов в мессенджерах. Он встречал их на собственной машине в Одессе, привозил к себе домой, а затем доставлял в приграничье. По дороге инструктировал беглецов по маршруту и выдавал им сапоги, плащи и другие вещи, необходимые для преодоления болотистой местности. В случае встречи с пограничниками мужчины должны были говорить, что приехали порыбачить.

За свои услуги мужчина брал 8 тыс. долларов, причем деньги клиенты передавали посредникам.

Что грозит задержанному

Организатора схемы задержали после получения оплаты. Выяснилось, что ранее его уже судили за незаконную порубку леса. Тогда суд заменил фигуранту три года ограничения свободы двумя годами испытательного срока. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Сейчас задержанный находится под стражей с правом внести 908,4 тыс. грн залога.

Напомним, в Молдове перекрыли канал переправки украинцев через границу. К схеме были причастны трое местных жителей. Также в Одесской области задержали россиянина, который на лодке отвозил беглецов на приднестровский берег.