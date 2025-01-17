З Одещини намагалися вивезти чоловіків у картонній коробці

Прикордонники знайшли коробку з ухилянтами. Фото: ДПСУ

Одеські прикордонники затримали 71-річного водія мікроавтобуса. У своїй машині він обладнав картонне сховище, в якому намагався провезти через кордон трьох військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п'ятницю, 17 січня.

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Троє мешканців Одеської, Київської та Кіровоградської областей заплатили по 8 тис. доларів за переправлення до невизнаного Придністров'я. Вони приїхали до Одеси, де зустрілися з пенсіонером-перевізником. Той обладнав у своєму бусі сховок з гіпсокартону, де й розмістив пасажирів. За участь у схемі водій мав отримати свій відсоток.

Що загрожує перевізнику і пасажирам

Пенсіонеру за незаконне переправлення осіб через державний кордон світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Його мікроавтобус вилучили правоохоронці. Клієнтам загрожують штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали дві групи втікачів. Учасники однієї з них маскувалися під військових, іншої — під рибалок.