Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера arrow

За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера

17 січня 2025 16:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З Одещини намагалися вивезти чоловіків у картонній коробці
Прикордонники знайшли коробку з ухилянтами. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеські прикордонники затримали 71-річного водія мікроавтобуса. У своїй машині він обладнав картонне сховище, в якому намагався провезти через кордон трьох військовозобов'язаних. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Мандрівка без комфорту

Троє мешканців Одеської, Київської та Кіровоградської областей заплатили по 8 тис. доларів за переправлення до невизнаного Придністров'я. Вони приїхали до Одеси, де зустрілися з пенсіонером-перевізником. Той обладнав у своєму бусі сховок з гіпсокартону, де й розмістив пасажирів. За участь у схемі водій мав отримати свій відсоток.

Що загрожує перевізнику і пасажирам

Пенсіонеру за незаконне переправлення осіб через державний кордон світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Його мікроавтобус вилучили правоохоронці. Клієнтам загрожують штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту.  

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали дві групи втікачів. Учасники однієї з них маскувалися під військових, іншої — під рибалок.

кордон прикордонники Одеська область ухилянти затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

16:23 За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера

16:12 Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, — ЗМІ

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

17:07 Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17:03 Зміни в тарифах на світло у січні — що треба знати споживачам

16:55 Як на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки — відео

16:42 Чоловік через обстріл Кривого Рогу втратив вже другу кохану

16:37 Кислиця на Радбезі ООН розкрив геополітичні амбіції Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Клієнтам Microsoft буде боляче — що зміниться вперше за 12 років

16:23 За кордон у коробці — на Одещині затримали пенсіонера

16:12 Трамп провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, — ЗМІ

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати