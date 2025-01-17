Из Одесской области пытались вывезти мужчин в картонной коробке

Пограничники нашли коробку с уклонистами. Фото: ГПСУ

Одесские пограничники задержали 71-летнего водителя микроавтобуса. В своей машине он оборудовал картонное укрытие, в котором пытался провезти через границу троих военнообязанных.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в пятницу, 17 января.

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Трое жителей Одесской, Киевской и Кировоградской областей заплатили по 8 тыс. долларов за переправку в непризнанное Приднестровье. Они приехали в Одессу, где встретились с пенсионером-перевозчиком. Тот оборудовал в своем бусе тайник из гипсокартона, где и разместил пассажиров. За участие в схеме водитель должен был получить свой процент.

Что грозит перевозчику и пассажирам

Пенсионеру за незаконную переправку лиц через государственную границу светит от 3 до 7 лет лишения свободы. Его микроавтобус изъяли правоохранители. Клиентам грозят штрафы от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или от 10 до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали две группы беглецов. Участники одной из них маскировались под военных, другой — под рыбаков.