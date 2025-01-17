Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина arrow

На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

17 січня 2025 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали ухилянтів у тактичному екіпіруванні
Прикордонники затримали втікачів у камуфляжі. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прикордонники Подільського загону затримали трьох киян. Чоловіки намагалися потрапити до невизнаного Придністров'я. Щоби їх не помітили, вони вдяглися у камуфляжну форму.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Майстри маскування

Порушників виявили за допомогою коптера. Побачивши прикордонників, чоловіки почали тікати й не реагували на вимоги зупинитись. Військовослужбовцям довелося стріляти вгору, аби їх затримати. 

З'ясувалося, що придбати тактичне екіпірування втікачам порадив організатор подорожі. Він переконав клієнтів, що у камуфляжі, тактичних рукавицях та берцях вони будуть менш помітними. За цінні поради та інструкції щодо маршруту кожен з військовозобов'язаних заплатив ділку по 4 тис. доларів на криптогаманець.

Що буде з втікачами

Щодо киян склали протоколи одразу за два адміністративних порушення — спробу незаконно перетнути кордон та злісну непокору представникам ДПСУ. Максимальне покарання за цими статтями — від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн штрафу або від 10 до 15 діб адміністративного арешту. Справи скерували до суду.

Нагадаємо, на Одещині затримали переправника ухилянтів. Він радив клієнтам видавати себе за рибалок у разі зустрічі з прикордонниками. Також організаторів схеми переправлення чоловіків з Одеської області затримали у Молдові. Організована група діяла понад рік.

кордон прикордонники Одеська область ухилянти екіпірування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

09:45 Стати партнером Rozetka — скільки коштує відкрити франшизу

09:44 Не використовуйте смартфон, якщо побачите це на екрані

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:39 Побиття працівниками ТЦК — юрист відповів, на чиєму боці закон

09:33 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:15 Нічний обстріл Одещини — з'явилися фото наслідків

09:12 Де пенсіонерам пропонують найвищі зарплати в Україні

09:10 У Києві чоловік порізав бритвою підлітка — його судитимуть

09:58 Росія атакувала вночі 50 безпілотниками — як спрацювала ППО

09:57 На Одещині затримали чоловіків у військовій формі — причина

09:45 Стати партнером Rozetka — скільки коштує відкрити франшизу

09:44 Не використовуйте смартфон, якщо побачите це на екрані

09:39 Побиття працівниками ТЦК — юрист відповів, на чиєму боці закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:33 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:15 Нічний обстріл Одещини — з'явилися фото наслідків

09:12 Де пенсіонерам пропонують найвищі зарплати в Україні

09:10 У Києві чоловік порізав бритвою підлітка — його судитимуть

08:58 Садовий розповів про унікальні центри для навчання у Львові

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво