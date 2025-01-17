На Одещині затримали ухилянтів у тактичному екіпіруванні

Прикордонники затримали втікачів у камуфляжі. Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону затримали трьох киян. Чоловіки намагалися потрапити до невизнаного Придністров'я. Щоби їх не помітили, вони вдяглися у камуфляжну форму.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Майстри маскування

Порушників виявили за допомогою коптера. Побачивши прикордонників, чоловіки почали тікати й не реагували на вимоги зупинитись. Військовослужбовцям довелося стріляти вгору, аби їх затримати.

З'ясувалося, що придбати тактичне екіпірування втікачам порадив організатор подорожі. Він переконав клієнтів, що у камуфляжі, тактичних рукавицях та берцях вони будуть менш помітними. За цінні поради та інструкції щодо маршруту кожен з військовозобов'язаних заплатив ділку по 4 тис. доларів на криптогаманець.

Що буде з втікачами

Щодо киян склали протоколи одразу за два адміністративних порушення — спробу незаконно перетнути кордон та злісну непокору представникам ДПСУ. Максимальне покарання за цими статтями — від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн штрафу або від 10 до 15 діб адміністративного арешту. Справи скерували до суду.

Нагадаємо, на Одещині затримали переправника ухилянтів. Він радив клієнтам видавати себе за рибалок у разі зустрічі з прикордонниками. Також організаторів схеми переправлення чоловіків з Одеської області затримали у Молдові. Організована група діяла понад рік.