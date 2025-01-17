В Одесской области задержали уклонистов в тактической экипировке

На Одесчине задержали мужчин в военной форме — причина
Пограничники Подольского отряда задержали трех киевлян. Мужчины пытались попасть в непризнанное Приднестровье. Чтобы их не заметили, они оделись в камуфляжную форму.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в п'пятницу, 17 января.
Мастера маскировки
Нарушителей обнаружили с помощью коптера. Увидев пограничников, мужчины начали убегать и не реагировали на требования остановиться. Военнослужащим пришлось стрелять вверх, чтобы их задержать.
С'выяснилось, что приобрести тактическую экипировку беглецам посоветовал организатор путешествия. Он убедил клиентов, что в камуфляже, тактических перчатках и берцах они будут менее заметными. За ценные советы и инструкции по маршруту каждый из военнообязанных заплатил дельцу по 4 тыс. долларов на криптокошелек.
Что будет с беглецами
На киевлян составили протоколы сразу за два административных нарушения — попытку незаконно пересечь границу и злостное неповиновение представителям ГПСУ. Максимальное наказание по этим статьям — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн штрафа или от 10 до 15 суток административного ареста. Дела направили в суд.
Напомним, в Одесской области задержали переправщика уклонистов. Он советовал клиентам выдавать себя за рыбаков в случае встречи с пограничниками. Также организаторов схемы переправки мужчин из Одесской области задержали в Молдове. Организованная группа действовала более года.
Читайте Новини.LIVE!