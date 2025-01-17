В Одесской области задержали уклонистов в тактической экипировке

Пограничники задержали беглецов в камуфляже. Фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда задержали трех киевлян. Мужчины пытались попасть в непризнанное Приднестровье. Чтобы их не заметили, они оделись в камуфляжную форму.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в п'пятницу, 17 января.

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Нарушителей обнаружили с помощью коптера. Увидев пограничников, мужчины начали убегать и не реагировали на требования остановиться. Военнослужащим пришлось стрелять вверх, чтобы их задержать.

С'выяснилось, что приобрести тактическую экипировку беглецам посоветовал организатор путешествия. Он убедил клиентов, что в камуфляже, тактических перчатках и берцах они будут менее заметными. За ценные советы и инструкции по маршруту каждый из военнообязанных заплатил дельцу по 4 тыс. долларов на криптокошелек.

Что будет с беглецами

На киевлян составили протоколы сразу за два административных нарушения — попытку незаконно пересечь границу и злостное неповиновение представителям ГПСУ. Максимальное наказание по этим статьям — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн штрафа или от 10 до 15 суток административного ареста. Дела направили в суд.

Напомним, в Одесской области задержали переправщика уклонистов. Он советовал клиентам выдавать себя за рыбаков в случае встречи с пограничниками. Также организаторов схемы переправки мужчин из Одесской области задержали в Молдове. Организованная группа действовала более года.