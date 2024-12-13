Одесит опублікував відео, як він тікає за кордон

Кордон Придністров'я. Фото: ілюстративне/УНН

Мешканець Одеси опублікував у соцмережах цілу серію відео, в яких розповів, як незаконно залишив територію України. Наразі чоловік перебуває у Молдові.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Одесит пішки перетнув кордон з невизнаною ПМР. За його словами, він пройшов повз місцевого прикордонника, але той його не помітив, бо дивився у телефон. З Придністров'я він вирушив до Кишинева. Надалі ухилянт планує виїхати з Молдови, отримавши тимчасовий захист для українців.

Зазначимо, що незаконний перетин кордону в Україні карається штрафом від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або адміністративним арештом до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону затримали чотирьох чоловіків. Двоє з них хотіли перетнути кордон, ще двоє були їхніми провідниками. Раніше ми писали, як кіт врятував ухилянта, який тікав за кордон через гори.