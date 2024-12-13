Одессит опубликовал видео, как он убегает за границу

Граница Приднестровья. Фото: иллюстративное/УНН

Житель Одессы опубликовал в соцсетях целую серию видео, где рассказал, как незаконно покинул территорию Украины. В настоящее время мужчина находится в Молдове.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Одессит пешком пересек границу с непризнанной ПМР. По его словам, он прошел мимо местного пограничника, но тот его не заметил, потому что смотрел в телефон. Из Приднестровья он отправился в Кишинев. В дальнейшем уклоняющийся планирует выехать из Молдовы, получив временную защиту для украинцев.

Отметим, что незаконное пересечение границы в Украине карается штрафом от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или административным арестом до пятнадцати суток.

Напомним, пограничники Подольского отряда задержали четырех мужчин. Двое из них хотели пересечь границу, еще двое были их проводниками. Раньше мы писали, как кот спас уклониста бежавшего за границу через горы.