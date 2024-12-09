В Одесі перекрили черговий канал для ухилянтів

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону затримали чотирьох чоловіків. Двоє з них хотіли перетнути кордон, ще двоє були їхніми провідниками. Тепер на них чекає покарання.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 9 грудня.

Читайте також:

За кордон за 5 тисяч доларів

З'ясувалося, що двоє мешканців Кіровоградської та Сумської областей зв'язалися з адміністратором одного з Telegram-каналів і перевели на його криптогаманець по 5 тис. доларів кожен. Своєю чергою, організатор знайшов для них двох провідників. Ті за гроші мали переправити клієнтів до Молдови. Однак усю групу затримали прикордонники.

Що загрожує порушникам

Щодо втікачів склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Якщо чоловіків визнають винними, їм доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом.

Провідникам загрожує до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині за допомогою дрону затримали ухилянтів з сімох областей. Раніше в Одесі викрили черговий канал переправлення військовозобов'язаних за кордон.