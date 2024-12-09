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В Молдову из Одесчины за 5 тыс. долларов — маршрут для уклонистов

9 декабря 2024 18:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе перекрыли очередной канал для уклонистов
Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Пограничники Подольского отряда задержали четырех мужчин. Двое из них хотели пересечь границу, еще двое были их проводниками. Тепер их ждет наказание.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, 9 декабря.

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Выяснилось, что два жителя Кировоградской и Сумской областей связались с администратором одного из Telegram-каналов и перевели на его криптокошелек по 5 тыс. долларов каждый. В свою очередь, организатор нашел для них двух проводников. Те должны были за деньги переправить клиентов в Молдову. Однако всю группу задержали пограничники.

Что грозит нарушителям

Относительно беглецов составили админпротоколы. Дело было направлено в суд. Если мужчин признают виновными, им придется заплатить от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн штрафа или провести пятнадцать суток под административным арестом. 

Проводникам грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области с помощью дрона задержали уклонистов из семи областей. Раньше в Одессе разоблачили очередной канал переправки военнообязанных за границу.

Одесса граница пограничники Одесская область уклонисты

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