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Туристів з семи областей затримали на Одещині за допомогою дрону

5 грудня 2024 14:28
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали ухилянтів з п'яти областей
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Семеро військовозобов'язаних з п'яти областей намагалися перетнути кордон з Молдовою. Їм допомагав адмін Telegram-каналу. "Турпоходу" завадили прикордонники.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у четвер, 5 грудня.

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За кордон пішки

Чоловіки з Одеської, Київської, Житомирської, Херсонської та Сумської областей намагалися перетнути кордон на світанку. Вони йшли пішки, керуючись дистанційними порадами адміністратора Telegram-каналу. За свої послуги "онлайн-провідник" розраховував отримати по 3 тис. доларів з кожного. Втікачі мали заплатити йому у разі вдалого переправлення.

Що загрожує порушникам

Групу виявив оператор безпілотника. На місце вирушили військові відділу "Кодима" Подільського прикордонного загону. Вони й затримали всіх порушників. Щодо них склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Якщо чоловіків визнають винними, їм доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом.      

Нагадаємо, в Одеській області викрили черговий канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатором схеми виявився громадянин Вірменії. Його з поплічниками затримали "на гарячому". Також ми повідомляли про військового, який обіцяв за гроші допомогти чоловікам дістатися Придністров'я.

кордон прикордонники Одеська область ухилянти затримання

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