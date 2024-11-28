На Одещині військовий допомагав ухилянтам втекти

Правоохоронці затримали порушників. Фото: поліція Одеської області

В Одеській області 24-річний військовий-контрактник разом зі своїм рідним дядьком організували схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Оборудку викрили, а фігурантам загрожують тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 28 листопада.

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До ПМР за 3,5 тисяч доларів

За даними слідства, військовий з родичем обіцяли переправити бажаючих до невизнаної "Придністровської молдавської республки". Свої послуги вони оцінили у 3,5 тис. доларів. З них 2 тис. клієнти мали заплатити авансом, а решту — коли опиняться за кордоном.

Взяли "на гарячому"

Організаторів схеми затримали після того, як один з клієнтів передав їм завдаток. На місці виявили ще трьох чоловіків, які також хотіли скористатися послугами ділків. Військовому і його дядьку повідомили про підозру у незаконному переправленні людей за кордон. Якщо суд визнає чоловіків винними, на них чекає до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і конфіскацією майна.

Наразі вони перебувають під вартою, але можуть вийти на волю під заставу у 605,6 тис. грн.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу чоловіків, які намагалися потрапити до Придністров'я, сплативши провідникові 120 тис. грн. Також прикордонники затримали ухилянтів з гумовими човнами.