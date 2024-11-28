В Одесской области военный помогал уклонистам сбежать

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: полиция Одесской области

В Одесской области 24-летний военный-контрактник вместе со своим родным дядей организовали схему переправки военнообязанных за границу. Сделку разоблачили, а фигурантам грозят тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 28 ноября.

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До ПМР за 3,5 тысячи долларов

По данным следствия, военный с родственником обещали переправить желающих в непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику". Свои услуги они оценили в 3,5 тыс. долларов. Из них 2 тыс. клиенты должны были заплатить авансом, а остальное — когда окажутся за границей.

Взяли "на горячем"

Организаторы схемы были задержаны после того, как один из клиентов передал им задаток. На месте обнаружили еще троих мужчин, которые также хотели воспользоваться услугами дельцов. Военному и его дяде сообщили о подозрении в незаконной переправке людей за границу. Если суд признает мужчин виновными, их ждет до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

В настоящее время они находятся под стражей, но могут выйти на свободу под залог в 605,6 тыс. грн.

Напомним, в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались попасть в Приднестровье, оплатив проводнику 120 тыс. грн. Также пограничники задержали уклонистов с резиновыми лодками.