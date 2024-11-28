Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дорога в Приднестровье за 140 тысяч — схема одесского военного arrow

Дорога в Приднестровье за 140 тысяч — схема одесского военного

28 ноября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области военный помогал уклонистам сбежать
Правоохранители задержали нарушителей. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области 24-летний военный-контрактник вместе со своим родным дядей организовали схему переправки военнообязанных за границу. Сделку разоблачили, а фигурантам грозят тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

До ПМР за 3,5 тысячи долларов

По данным следствия, военный с родственником обещали переправить желающих в непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику". Свои услуги они оценили в 3,5 тыс. долларов. Из них 2 тыс. клиенты должны были заплатить авансом, а остальное — когда окажутся за границей.

Взяли "на горячем"

Организаторы схемы были задержаны после того, как один из клиентов передал им задаток. На месте обнаружили еще троих мужчин, которые также хотели воспользоваться услугами дельцов. Военному и его дяде сообщили о подозрении в незаконной переправке людей за границу. Если суд признает мужчин виновными, их ждет до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

В настоящее время они находятся под стражей, но могут выйти на свободу под залог в 605,6 тыс. грн.

Напомним, в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались попасть в Приднестровье, оплатив проводнику 120 тыс. грн. Также пограничники задержали уклонистов с резиновыми лодками.

Одесса граница полиция Одесская область уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

14:08 Киевлянин угрожал ножом военным ТЦК — подробности инцидента

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

13:31 Назван худший участок дороги на Одесчине — когда его починят

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд