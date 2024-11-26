На Одещині перекрили черговий канал для ухилянтів

Поїздка до невизнаної ПМР ціною 120 тис. грн — деталі
Прикордонники Подільського загону затримали дев'ятьох чоловіків призовного віку, а також водія, який мав відвезти їх до кордону. Ухилянтам загрожують штрафи, а "провідникові" — тюремний строк.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 26 листопада.
За кордон за 120 тисяч
За даними правоохоронців, організатором трансферу був адміністратор одного з Telegram-каналів. Саме він найняв водія та консультував онлайн втікачів. За ці послуги кожен з клієнтів мав заплатити йому по 120 тис. грн. Свій відсоток отримував і шофер. Автівку з військовозобов'язаними затримали у Подільському районі.
Як покарають порушників
Водія прикордонники передали поліції. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Пасажирам "світять" штрафи або адміністративний арешт.
Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, сховавшись на балці під причепом вантажівки. Також в області заарештували переправника. Він намагався заробити на ухилянтах і пропонував хабар прикордоннику.
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