На Одещині ухилянт ховався під причепом вантажівки

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Військовозобов'язаний заплатив 2 тис. доларів за те, щоби виїхати за кордон. Умови мандрівки виявилися не самими комфортними. Та й закінчилася вона зовсім не так, як планувалося.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 25 листопада.

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Подробиці затримання

До поля зору правоохоронців потрапив далекобійник з Болградського району, який здійснює міжнародні рейси на сідловому тягачу з напівпричепом. Він запропонував чоловікові призовного віку відвезти його до Молдови. За послугу водій просив 5 тис. доларів. Отримавши 2 тис. авансу, він посадив попутника на балку під причепом. Але у пункті пропуску "Табаки-Мирне" машину затримали прикордонники.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Що буде з шофером

Водієві повідомили про підозру у незаконному переправленні людини через кордон, вчиненому способом, небезпечним для життя. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі далекобійник перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу у 242,2 тис. грн.

У поліції зазначили, що водія раніше тричі судили за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю. У в'язниці він загалом провів три роки.

Нагадаємо, на Одещині затримали ухилянтів, які намагалися перетнути кордон на човнах. А на Львівщині чоловік намагався підкупити митника.