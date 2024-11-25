В Одесской области уклоняющийся прятался под прицепом грузовика

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Военнообязанный заплатил 2 тыс. долларов за то, чтобы уехать за границу. Условия путешествия оказались не самыми удобными. Да и закончилась она совсем не так, как планировалось.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

Подробности задержания

В поле зрения правоохранителей попал дальнобойщик из Болградского района, совершающий международные рейсы на седловом тягаче с полуприцепом. Он предложил мужчине призывного возраста отвезти его в Молдову. За услугу водитель просил 5 тысяч долларов. Получив 2 тыс. аванса, он усадил попутчика на балку под прицепом. Но в пункте пропуска "Табаки-Мирное" машину задержали пограничники.

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Что будет с шофером

Водителю сообщили о подозрении в незаконной переправке человека через границу, совершенном способом, опасным для жизни. Ему грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. В настоящее время дальнобойщик находится под стражей с возможностью выйти под залог в 242,2 тыс. грн.

В полиции отметили, что водитель ранее трижды судился за кражи и незаконное обращение с оружием. В тюрьме он провел три года.

Напомним, в Одесской области задержали уклонистов, пытавшихся пересечь границу на лодках. А во Львовской области мужчина пытался подкупить таможенника.