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За кордон на човнах — на Одещині перекрили канал для ухилянтів

21 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали організатора каналу втечі для ухилянтів
Правоохоронці затримали порушників. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одещини вирішив підзаробити на військовозобов'язаних, які хотіли виїхати за кордон. До оборудки він намагався залучити прикордонника. Але план провалився, і тепер на ділка очікує суд.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.

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За даними слідства, 47-річний мешканець Саф'янівської громади пообіцяв організувати втечу за кордон п'ятьом своїм знайомим. Залежно від своєї матеріальної спроможності, військовозобов'язані мали сплатити різні суми. Загалом організатор отримав декілька тисяч доларів авансу.

Ділок запропонував прикордоннику Ізмаїльського загону 5 тис. доларів, аби той у свою зміну забезпечив ухилянтам безперешкодний "коридор" річкою до Молдови. Службовець одразу повідомив про це керівництву. 

Організатор забезпечив чоловіків двома гумовими човнами й на автомобілі привіз до річки. Там на них вже чекали правоохоронці.

Як покарають порушників

Організатору схему повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до дев'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою, але може вийти на волю під заставу у 223 тис. грн. 

Клієнтам ділка "світять" штрафи або адміністративний арешт. 

Нагадаємо, на Одещині затримали групу ухилянтів, які намагалися перетнути кордон з Молдовою. Також в Одесі судитимуть чоловіка, який налагодив масштабний бізнес на бажаючих уникнути мобілізації.

кордон поліція прикордонники Одеська область ухилянти

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