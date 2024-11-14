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Одесит налагодив масштабний бізнес на ухилянтах — деталі

14 листопада 2024 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі перекрили канал виїзду для ухилянтів — що відомо
Правоохоронці затримують ухилянтів. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. У підозрюваного виявили також зброю і наркотики. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 14 листопада. 

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Затриманий шукав клієнтів через месенджери. Військовозобов'язані могли обрати один з двох маршрутів до Молдови: безпечний, нібито із супроводом військових через офіційні пункти пропуску та блокпости на Черкащині, або більш ризиковий, в межах Одеської області з доставкою на таксі майже до державного кордону із подальшим пішим проходом. Відповідно, відрізнялася й ціна послуг — від 9 тис. до 9,3 тис. грн. Частину грошей ухилянти мали сплатити перед виїздом, решту — коли опинялися за кордоном. 

Поліцейські задокументували, як ділок зібрав групу з сімох чоловіків і вказав їм приїхати на одну з АЗС неподалік Одеси. Там їх забрали двоє таксистів і повезли до кордону. Організатор контролював поїздку за допомогою радіостанцій. Втім, "кортеж" зупинили правоохоронці, а самого організатора затримали в Одесі.

Цікаві знахідки

Під час обшуків у квартирі та автомобілі підозрюваного правоохоронці знайшли не тільки велику суму грошей, але й пістолет Макарова з набоями, а також близько 500 грамів PVP, кокаїну, 4-ММС, МДМА та галюциногенних грибів. Як з'ясувалося, зброю, набої та наркотики чоловік придбав для власних потреб. Раніше його вже судили за наркоторгівлю. 

Одесит налагодив масштабний бізнес на ухилянтах — деталі - фото 1
Вилучені у підозрюваного речі. Фото: поліція Одещини

Затриманому повідомили про підозру одразу за декількома статтями — про організацію незаконного переправлення людей через кордон, зберігання зброї та наркотиків. Обвинувальний акт скерували до суду. Порушнику загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу ухилянтів, яка намагалася перетнути кордон за допомогою телескопічної драбини. Також в області заарештували провідника втікачів. 

Одеса поліція Одеська область ухилянти виїзд за кордон

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