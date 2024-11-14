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Одессит наладил масштабный бизнес на уклонистах — детали

14 ноября 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе перекрыли канал выезда для уклонистов — что известно
Правоохранители задерживают уклонистов. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе задержали 38-летнего местного жителя, организовавшего схему переправки военнообязанных за границу. У подозреваемого обнаружили также оружие и наркотики.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 14 ноября.

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Задержанный искал клиентов через мессенджеры. Военнообязанные могли выбрать один из двух маршрутов в Молдову: безопасный, якобы с сопровождением военных через официальные пункты пропуска и блокпосты Черкасской области, или более рисковый, в пределах Одесской области с доставкой на такси почти до государственной границы с последующим пешим проходом. Соответственно, отличалась и цена услуг — от 9 тыс. грн до 9,3 тыс. грн. Часть денег уклонисты должны были оплатить перед выездом, остальное — когда оказывались за границей.

Полицейские задокументировали, как делец собрал группу из семи мужчин и указал им приехать на одну из АЗС недалеко от Одессы. Там их забрали двое таксистов и повезли к границе. Организатор контролировал поездку с помощью радиостанций. Впрочем, "кортеж" остановили правоохранители, а самого организатора задержали в Одессе.

Интересные находки

Во время обысков в квартире и автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили не только большую сумму денег, но и пистолет Макарова с патронами, а также около 500 граммов PVP, кокаина, 4-ММС, МДМА и галлюциногенных грибов. Как выяснилось, оружие, патроны и наркотики мужчина приобрел для собственных нужд. Ранее его уже судили за наркоторговлю.

Одессит наладил масштабный бизнес на уклонистах — детали - фото 1
Изъяты у подозреваемого вещи. Фото: полиция Одесщины

Задержанному сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям — об организации незаконной переправки людей через границу, хранение оружия и наркотиков. Обвинительный акт направили в суд. Нарушителю грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся пересечь границу с помощью телескопической лестницы. Также в области арестовали проводника беглецов.

Одесса полиция Одесская область уклонисты выезд за границу

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