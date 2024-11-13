На Одещині затримали велику групу ухилянтів — подробиці

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону затримали велику групу ухилянтів з різних областей України. Чоловіки намагалися перетнути кордон за допомогою телескопічної драбини.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у середу, 13 листопада.

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Серед затриманих виявилися жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей. Вони намагалися потрапити до Молдови. Координував дії адмін групи у месенджері. За послуги кожен з ухилянтів мав перерахувати йому по 10 тис. доларів на криптогаманець.

За вказівкою організатора чоловіки прибули до місця збору. Там на них чекав водій з телескопічною драбиною. За її допомоги втікачі мали перетнути протитранспортний рів на кордоні.

Крах операції

Прикордонники виявили рух легковика за допомогою технічних засобів. Під час затримання четверо чоловіків намагалися втекти, але невдало. Порушникам загрожують штрафи до 13,6 тис. грн або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту. Водія передали поліції, адже його дії розцінили як незаконне переправлення людей через кордон.

Нагадаємо, на Одещині затримали провідника ухилянтів. Також прикордонники виявили чоловіка, який намагався потрапити до сусідньої країни у багажнику автівки свого родича.