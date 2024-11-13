В Одесской области задержали большую группу уклонистов — подробности

Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ

Пограничники Подольского отряда задержали большую группу уклонистов из разных областей Украины. Мужчины пытались пересечь границу с помощью телескопической лестницы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в среду, 13 ноября.

Читайте также:

На штурм границы

Среди задержанных оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Кировоградской и Полтавской областей. Они пытались попасть в Молдову. Координировал действия админ группы в мессенджере. За услуги каждый из уклонистов должен был перечислить ему по 10 тыс. долларов на криптокошелек.

По указанию организатора мужчины прибыли к месту сбора. Там их ждал водитель с телескопической лестницей. При ее помощи беглецы должны были пересечь противотранспортный ров на границе.

Крах операции

Пограничники обнаружили движение легковушки с помощью технических средств. Во время задержания четверо мужчин пытались скрыться, но неудачно. Нарушителям грозят штрафы до 13,6 тыс. грн или до пятнадцати суток административного ареста. Водителя передали полиции, ведь его действия расценили как незаконную переправку людей через границу.

Напомним, в Одесской области задержали проводника уклонистов. Также пограничники обнаружили мужчину, который пытался попасть в соседнюю страну в багажнике автомобиля своего родственника.