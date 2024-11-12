На Одещині ухилянт ховався у багажнику — відео

Чоловік ховається серед сумок. Фото: ДПСУ

Прикордонники Ізмаїльського загону на пункті пропуску "Виноградівка" виявили у багажнику автівки чоловіка. З'ясувалося, що родич намагався вивезти його за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Допомагав свояку

За словами прикордонників, 32-річний мешканець Білої Церкви "закопався" серед сумок та речей у багажнику автомобіля Ford. Машина належить його своякові, громадянину Молдови. Той намагався таким чином допомогти родичу втекти з країни.

Що загрожує родичам

За спробу незаконного перетину кордону стосовно українця склали адмінпротокол. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом. А от його родичу загрожує більш суворе покарання — від трьох до п'яти років за ґратами.

Нагадаємо, у Вінниці затримали одесита, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Послуга коштувала 8 тис. доларів з людини. Раніше на Одещині викрили міжрегіональну групу ухилянтів.