Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта arrow

Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

12 листопада 2024 19:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині ухилянт ховався у багажнику — відео
Чоловік ховається серед сумок. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прикордонники Ізмаїльського загону на пункті пропуску "Виноградівка" виявили у багажнику автівки чоловіка. З'ясувалося, що родич намагався вивезти його за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 12 листопада. 

Читайте також:

Допомагав свояку

За словами прикордонників, 32-річний мешканець Білої Церкви "закопався" серед сумок та речей у багажнику автомобіля Ford. Машина належить його своякові, громадянину Молдови. Той намагався таким чином допомогти родичу втекти з країни.

Що загрожує родичам

За спробу незаконного перетину кордону стосовно українця склали адмінпротокол. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом. А от його родичу загрожує більш суворе покарання — від трьох до п'яти років за ґратами.

Нагадаємо, у Вінниці затримали одесита, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Послуга коштувала 8 тис. доларів з людини. Раніше на Одещині викрили міжрегіональну групу ухилянтів.       

ухилянти Одеса прикордонники Одеська область кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

19:28 У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком