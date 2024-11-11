На Одещині затримали групу ухилянтів з різних регіонів

Прикордонник дивиться у бінокль. Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили групу з восьми військовозобов'язаних. Вони намагалися вночі перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у понеділок, 11 листопада.

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Як з'ясувалося, до групи входили мешканці Вінницької, Волинської, Рівненської та Київської областей. Вони відшукали адміністратора Telegram-каналу, який пообіцяв їм в режимі онлайн дистанційно прокладати маршрут до сусідньої країни. У разі вдалого переправлення "гід" отримав би по 3 тис. доларів від кожного мандрівника.

За вказівками адміна, чоловіки мали зустрітися у визначеному місці та звідти разом вирушити до кордону.

Як покарають порушників

На затриманих склали протоколи про адмінпорушення. Справи скерували до суду. Зазначимо, що незаконний перетин кордону групою осіб карається штрафом від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або адміністративним арештом строком від 10 до 15 діб.

Нагадаємо, п'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні. Також на Одещині військовозобов'язаний намагався перетнути кордон у свій день народження.