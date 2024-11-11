В Одесской области задержали группу уклонистов из разных регионов

Пограничник смотрит в бинокль. Фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили группу из восьми военнообязанных. Они пытались ночью пересечь границу с непризнанным Приднестровьем.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 11 ноября.

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Межрегиональная группа

Как выяснилось, в группу входили жители Винницкой, Волынской, Ровенской и Киевской областей. Они нашли администратора Telegram-канала, который пообещал им в режиме онлайн дистанционно прокладывать маршрут в соседнюю страну. В случае удачной переправки "гид" получил бы по 3 тыс. долларов от каждого путешественника.

По указаниям админа мужчины должны были встретиться в определенном месте и оттуда вместе отправиться к границе.

Как накажут нарушителей

На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. Дела направили в суд. Отметим, что незаконное пересечение границы группой лиц карается штрафом от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или административным арестом сроком от 10 до 15 суток.

Напомним, пятеро уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке. Также в Одесской области военнообязанный пытался пересечь границу в свой день рождения.