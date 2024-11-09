День народження на кордоні: чотири українці затримані на Одещині

Затримані ухилянти на кордоні. Фото: ДСНС

Святкування дня народження на кордоні стало для одного з українців початком проблем: його та ще трьох горе-ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Вони спробували нелегально потрапити до Молдови.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

За інформацією прикордонників, чотири громадянина України були затримані на околиці села Яськи, під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Мешканці Дніпровщини, шукаючи кращого життя за кордоном, вирішили скористатись "порадами" з соціальних мереж, щоб дістатись до Молдови. За 500 доларів їм пообіцяли організувати подорож через водно-болотні угіддя, зарості та дві річки — Турунчук і Дністер.

Чоловіки, не маючи стабільного заробітку, сподівалися, що таким чином знайдуть роботу за кордоном. Вони дістались до прикордонної зони і поділились на дві групи. Один з чоловіків вирішив спробувати перетнути кордон у свій день народження, однак замість святкування він потрапив до рук прикордонників.

Яке покарання

Замість традиційного святкового столу, де зазвичай збираються гості, на нього чекали протоколи про адміністративні правопорушення. Трьох втікачів затримали, і тепер їм загрожує відповідальність за незаконне перетинання державного кордону відповідно до статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, які прямують до південних кордонів з Молдовою та Румунією, змушені стояти у чергах, що розтягнулися на кілька кілометрів. Також ми писали, що Одещина отримала важливу партію антирабічних вакцин для забезпечення захисту населення від небезпечного вірусу сказу.