Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі arrow

На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі

9 листопада 2024 14:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
День народження на кордоні: чотири українці затримані на Одещині
Затримані ухилянти на кордоні. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Святкування дня народження на кордоні стало для одного з українців початком проблем: його та ще трьох горе-ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Вони спробували нелегально потрапити до Молдови.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:
На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі - фото 1
Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон. Фото: ДСНС

Деталі справи

За інформацією прикордонників, чотири громадянина України були затримані на околиці села Яськи, під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Мешканці Дніпровщини, шукаючи кращого життя за кордоном, вирішили скористатись "порадами" з соціальних мереж, щоб дістатись до Молдови. За 500 доларів їм пообіцяли організувати подорож через водно-болотні угіддя, зарості та дві річки — Турунчук і Дністер.

Чоловіки, не маючи стабільного заробітку, сподівалися, що таким чином знайдуть роботу за кордоном. Вони дістались до прикордонної зони і поділились на дві групи. Один з чоловіків вирішив спробувати перетнути кордон у свій день народження, однак замість святкування він потрапив до рук прикордонників.

Яке покарання 

Замість традиційного святкового столу, де зазвичай збираються гості, на нього чекали протоколи про адміністративні правопорушення. Трьох втікачів затримали, і тепер їм загрожує відповідальність за незаконне перетинання державного кордону відповідно до статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, які прямують до південних кордонів з Молдовою та Румунією, змушені стояти у чергах, що розтягнулися на кілька кілометрів. Також ми писали, що Одещина отримала важливу партію антирабічних вакцин для забезпечення захисту населення від небезпечного вірусу сказу

кордон ухилянти Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

14:54 В ЗМІ розкрили причину прибуття Борреля до Києва

14:48 Хотів погуляти з друзями — на Одещині жінка ранила чоловіка ножем

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:40 Корвет "Іван Мазепа" пройшов випробування — на що він здатен

14:36 Переговори України та Росії — Шольц прокоментував можливість

14:19 Скільки коштує закордонний паспорт в 2024 році та як оформити

14:17 На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі

14:12 Між Україною та Британією погіршилися відносини, — ЗМІ

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

14:54 В ЗМІ розкрили причину прибуття Борреля до Києва

14:48 Хотів погуляти з друзями — на Одещині жінка ранила чоловіка ножем

14:40 Корвет "Іван Мазепа" пройшов випробування — на що він здатен

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:36 Переговори України та Росії — Шольц прокоментував можливість

14:19 Скільки коштує закордонний паспорт в 2024 році та як оформити

14:17 На Одещині на кордоні затримали іменинника-ухилянта — деталі

14:12 Між Україною та Британією погіршилися відносини, — ЗМІ

14:01 Інсайдер назвав справжню причину розлучення Пятова з дружиною

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд