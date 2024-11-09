Одещина отримала понад 2000 антирабічних вакцин для захисту від сказу

Людина робить укол в руку. Фото ілюстративне: pixabay

Одещина отримала важливу партію антирабічних вакцин для забезпечення захисту населення від небезпечного вірусу сказу. Це стало можливим завдяки підтримці Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Вакцина проти сказу

За інформацією департаменту, на Одещину надійшла 2171 доза вакцини проти сказу. На території області діють спеціальні центри антирабічної допомоги, де громадяни можуть отримати екстрену медичну допомогу, яка включає первинну обробку ран, призначення курсу вакцинації та за потреби проведення антирабічного лікування. Повний перелік центрів антирабічної допомоги доступний на офіційному сайті МОЗ за посиланням: МОЗ.

Щоб дізнатися адресу найближчого центру антирабічної допомоги, жителі Одеської області можуть звернутися на гарячу лінію контакт-центру Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 60 20 19. Консультанти нададуть інформацію щодо розташування центрів, які готові прийняти пацієнтів та надати необхідні послуги.

Що таке сказ

Сказ — це вірусне захворювання, яке передається через укуси або ослинення зараженими тваринами. Воно є надзвичайно небезпечним для людини, оскільки без своєчасного лікування може призвести до летальних наслідків. Через це профілактичне введення антирабічних вакцин є ключовим інструментом у боротьбі з вірусом.

Нагадаємо, захворюваність на респіраторні інфекції та COVID-19 в Одеській області зростає: за тиждень зареєстровано понад вісім тисяч випадків, більшість з яких — серед дітей. Також у селі Августівка під Одесою зареєстрували новий випадок африканської чуми.