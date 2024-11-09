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Одесской области дали вакцины против бешенства — где получить

9 ноября 2024 11:34
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесчина получила более 2000 антирабических вакцин для защиты от бешенства
Человек делает укол в руку. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесчина получила важную партию антирабических вакцин для обеспечения защиты населения от опасного вируса бешенства. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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По информации департамента, в Одесскую область поступила 2171 доза вакцины против бешенства. На территории области действуют специальные центры антирабической помощи, где граждане могут получить экстренную медицинскую помощь, включающую первичную обработку ран, назначение курса вакцинации и при необходимости проведение антирабического лечения. Полный список центров антирабической помощи доступен на официальном сайте Минздрава по ссылке: МОЗ.

Чтобы узнать адрес ближайшего центра антирабической помощи, жители Одесской области могут обратиться на горячую линию контакт-центра Министерства здравоохранения по номеру 0 800 60 20 19. Консультанты предоставят информацию о расположении центров, готовых принять пациентов и предоставить необходимые услуги.

Что такое бешенство

Бешенство — это вирусное заболевание, которое передается через укусы или ослюнение зараженными животными. Оно чрезвычайно опасно для человека, поскольку без своевременного лечения может привести к летальным исходам. В связи с этим профилактическое введение антирабических вакцин является ключевым инструментом в борьбе с вирусом.

Напомним, заболеваемость респираторными инфекциями и COVID-19 в Одесской области растет: за неделю зарегистрировано более восьми тысяч случаев, большинство из которых среди детей. Также в селе Августовка под Одессой зарегистрировали новый случай африканской чумы.

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