Дитина лежить у ліжку. Фото ілюстративне: pixabay

Захворюваність на респіраторні інфекції та COVID-19 в Одеській області зростає: за тиждень зареєстровано понад вісім тисяч випадків, більшість з яких — серед дітей. Водночас медики наголошують на важливості вакцинації.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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На Одещині хворіють діти

За останній тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 в Одеській області зросла на 5,8%. Значне зростання спостерігається серед дітей — на 8,5%, тоді як серед дорослих рівень захворюваності знизився на 3,1%. На 27 жовтня, хворіло 8 069 людей, з яких 6 345 — діти. До лікарень госпіталізовано 186 пацієнтів, із них 155 — діти.

COVID-19 на Одещині

За період із 21 до 27 жовтня зафіксовано 78 випадків COVID-19, найбільше — в Одеському районі. Із загальної кількості хворих на COVID-19, до лікарень потрапили шість осіб. Летальних випадків від ускладнень грипу та COVID-19 наразі не зареєстровано.

Які показники епідемічного сезону

Під час поточного епідемічного сезону (з 30 вересня по 27 жовтня) в області перехворіло 30486 людей, що складає 1,3% від загального населення. Цей показник фактично дорівнює торішньому.

Профілактика захворювання

Медики нагадують, що щорічна вакцинація є найбільш ефективним способом профілактики COVID-19 та грипу. Для вакцинації проти COVID-19 використовують омікрон-специфічну вакцину Comirnaty від Pfizer, доступну безоплатно. Проти грипу вже доступні вакцини французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості.

Вакцинація особливо рекомендована людям із груп ризику: медичним працівникам, правоохоронцям, педагогам, вагітним, літнім людям, а також особам із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, через війну населення Одещини стрімко скорочується. Також у селі Августівка під Одесою зареєстрували новий випадок африканської чуми.