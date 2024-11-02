Підвищені воєнні ризики для прикордонних громад Одещини

Чоловік сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабне вторгнення РФ створило критичні виклики для прикордонних громад Одеської області. Окремі території мають підвищені воєнні ризики, що негативно позначається на економіці та демографії регіону в цілому.

Таку статистику опублікував Центр економічної стратегії.

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Громади під підвищеною загрозою

Війна з РФ серйозно зачепила кожну область України, проте Одеська область виявилася однією з найбільш вразливих. Через близькість до невизнаного Придністров’я (ПМР), що створює додаткові ризики, деякі громади, як-от Кодимська, Слобідська, Окнянська, Захарівська, Великоплосківська, Степанівська, Роздільнянська, Лиманська та Біляївська, постійно перебувають під загрозою. У цих регіонах особливо гостро стоїть питання безпеки громадян та відновлення інфраструктури.

Високий ризик небезпеки. Фото: скриншот

Зменшення експорту

Військова загроза негативно вплинула на економіку Одещини: у 2023 році експорт скоротився на 25,5% у порівнянні з 2021 роком. Загальноукраїнський експорт скоротився майже вполовину, на 47%.

Скорочення експорту. Фото: скриншот

Демографічна ситуація

Крім того, через воєнні дії населення області у 2024 році зменшилося на 11% у порівнянні з 2022 роком. Ще складніша ситуація спостерігається у сусідніх областях: у Миколаївській області кількість мешканців зменшилася на 41,9%, а в Херсонській області, частина якої залишається окупованою, ці дані ще важче прорахувати.

Статистика населення України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія продовжує тримати в Чорному та Середземному морях кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Також вранці, 2 листопада, атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалий.