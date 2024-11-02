Повышенные военные риски для пограничных общин Одесщины

Человек сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабное вторжение РФ создало критические вызовы для пограничных громад Одесской области. Отдельные территории имеют повышенные военные риски, что негативно отражается на экономике и демографии региона в целом.

Такую статистику опубликовал Центр экономической стратегии.

Читайте также:

Общины под повышенной угрозой

Война из РФ серьезно затронула каждую область Украины, однако Одесская область оказалась одной из самых уязвимых. Из-за близости к непризнанному Приднестровью (ПМР), создающему дополнительные риски, некоторые общины, как Кодымская, Слободская, Окнянская, Захаровская, Великоплосковская, Степановская, Раздельнянская, Лиманская и Беляевская, постоянно находятся под угрозой. В этих регионах особенно остро стоит вопрос безопасности граждан и восстановление инфраструктуры.

Высок риск опасности. Фото: скриншот

Уменьшение экспорта

Военная угроза негативно повлияла на экономику Одесской области: в 2023 году экспорт сократился на 25,5% по сравнению с 2021 годом. Общеукраинский экспорт сократился почти вполовину, на 47%.

Сокращение экспорта. Фото: скриншот

Демографическая ситуация

Кроме того, из-за военных действий население области в 2024 году уменьшилось на 11% по сравнению с 2022 годом. Еще более сложная ситуация наблюдается в соседних областях: в Николаевской области количество жителей уменьшилось на 41,9%, а в Херсонской области, часть которой остается оккупированной, эти данные еще труднее просчитать.

Статистика населения Украины. Фото: скриншот

Напомним, Россия продолжает держать в Черном и Средиземном морях корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Также утром, 2 ноября, атаковала Киев ударными дронами. В результате атаки пострадавший.