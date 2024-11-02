Ребенок лежит в постели. Фото иллюстративное: pixabay

Заболеваемость респираторными инфекциями и COVID-19 в Одесской области растет: за неделю зарегистрировано более восьми тысяч случаев, большинство из которых — среди детей. В то же время медики отмечают важность вакцинации.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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В Одесской области болеют дети

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Одесской области выросла на 5,8%. Значительный рост наблюдается среди детей — на 8,5%, в то время как среди взрослых уровень заболеваемости снизился на 3,1%. На 27 октября болели 8 069 человек, из которых 6 345 — дети. В больницы госпитализированы 186 пациентов, из них 155 — дети.

COVID-19 в Одесской области

За период с 21 по 27 октября зафиксировано 78 случаев COVID-19, больше всего — в Одесском районе. Из общего количества больных COVID-19 в больницы попали шесть человек. Летальные случаи от осложнений гриппа и COVID-19 пока не зарегистрированы.

Какие показатели эпидемического сезона

Во время текущего эпидемического сезона (с 30 сентября по 27 октября) в области переболело 30 486 человек, что составляет 1,3% от общего населения. Этот показатель фактически равен прошлогоднему.

Профилактика заболевания

Медики напоминают, что ежегодная вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики COVID-19 и гриппа. Для вакцинации против COVID-19 используют омикрон-специфическую вакцину Comirnaty от Pfizer, доступную бесплатно. Против гриппа уже доступны вакцины французского и корейского производства, прошедшие государственный контроль качества.

Вакцинация особенно рекомендована людям из групп риска: медицинским работникам, правоохранителям, педагогам, беременным, пожилым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Напомним, в результате населения Одесчины стремительно сокращается. Также в селе Августовка под Одессой зарегистрировали новый случай африканской чумы.