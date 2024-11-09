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На Одесчине на границе задержали именинника-ухилянта — детали

9 ноября 2024 14:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
День рождения на границе: четыре украинца задержаны в Одесской области
Задержаны уклонисты. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Празднование дня рождения на границе стало для одного из украинцев началом проблем: его и еще трех горе-уклонистов задержали пограничники в Одесской области. Они попытались нелегально попасть в Молдову.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Мужчины пытались нелегально пересечь границу. Фото: ГСЧС

Детали дела

По информации пограничников, четыре гражданина Украины были задержаны на окраине села Яськи, при попытке незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. Жители Днепровщины, в поисках лучшей жизни за границей, решили воспользоваться "советами" по социальным сетям, чтобы добраться до Молдовы. За 500 долларов им пообещали организовать путешествие через водно-болотные угодья, заросли и две реки — Турунчук и Днестр.

Мужчины, не имея стабильного заработка, надеялись, что таким образом найдут работу за границей. Они добрались до приграничной зоны и разделились на две группы. Один из мужчин решил попытаться пересечь границу в свой день рождения, однако вместо празднования он попал в руки пограничников.

Какое наказание

Вместо традиционного праздничного стола, где обычно собираются гости, его ждали протоколы об административных правонарушениях. Трое беглецов задержаны, и теперь им грозит ответственность за незаконное пересечение государственной границы в соответствии со статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на трассе Одесса — Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся к южным границам с Молдовой и Румынией, вынуждены стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров. Также мы писали, что Одесчина получила важную партию антирабических вакцин для обеспечения защиты населения от опасного вируса бешенства.

граница уклонисты Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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