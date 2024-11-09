День рождения на границе: четыре украинца задержаны в Одесской области

Задержаны уклонисты. Фото: ГСЧС

Празднование дня рождения на границе стало для одного из украинцев началом проблем: его и еще трех горе-уклонистов задержали пограничники в Одесской области. Они попытались нелегально попасть в Молдову.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

По информации пограничников, четыре гражданина Украины были задержаны на окраине села Яськи, при попытке незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. Жители Днепровщины, в поисках лучшей жизни за границей, решили воспользоваться "советами" по социальным сетям, чтобы добраться до Молдовы. За 500 долларов им пообещали организовать путешествие через водно-болотные угодья, заросли и две реки — Турунчук и Днестр.

Мужчины, не имея стабильного заработка, надеялись, что таким образом найдут работу за границей. Они добрались до приграничной зоны и разделились на две группы. Один из мужчин решил попытаться пересечь границу в свой день рождения, однако вместо празднования он попал в руки пограничников.

Какое наказание

Вместо традиционного праздничного стола, где обычно собираются гости, его ждали протоколы об административных правонарушениях. Трое беглецов задержаны, и теперь им грозит ответственность за незаконное пересечение государственной границы в соответствии со статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на трассе Одесса — Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся к южным границам с Молдовой и Румынией, вынуждены стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров. Также мы писали, что Одесчина получила важную партию антирабических вакцин для обеспечения защиты населения от опасного вируса бешенства.