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Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

12 ноября 2024 19:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Одесчине уклоняющийся прятался в багажнике — видео
Человек прячется среди сумок. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Пограничники Измаильского отряда на пункте пропуска "Виноградовка" обнаружили в багажнике мужчину. Выяснилось, что родственник пытался вывезти его за границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 12 ноября.

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Помогал свояку

По словам пограничников, 32-летний житель Белой Церкви "закопался" среди сумок и вещей в багажнике автомобиля Ford. Машина принадлежит его свояку, гражданину Молдовы. Тот пытался таким образом помочь родственнику бежать из страны.

Что угрожает родственникам

За попытку незаконного пересечения границы в отношении украинца был составлен админпротокол. Если суд признает мужчину виновным, ему придется уплатить от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн штрафа или провести до пятнадцати суток под административным арестом. А вот его родственнику грозит более суровое наказание — от трех до пяти лет за решеткой.

Напомним, в Виннице задержали одессита, наладившего схему переправки военнообязанных за границу. Услуга обошлась в 8 тыс. долларов с человека. Ранее в Одесской области разоблачили межрегиональную группу уклонистов.

уклонисты Одесса пограничники Одесская область граница

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