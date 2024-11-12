Одесит налагодив канал виїзду за кордон — подробиці

Працівник СБУ розкладає вилучені гроші. Фото: Спецпрокуратура Південного регіону

Одесит налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Послуга коштувала 8 тис. доларів з людини. Незаконну діяльність припинили правоохоронці.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону у вівторок, 12 листопада.

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Деталі схеми

За даними слідства, 54-річний мешканець Одещини запропонував знайомому допомогти нелегально переправитися за кордон. Зокрема, він обіцяв пояснити, як оминути офіційні пункти пропуску. Знайомий погодився і підшукав ще двох чоловіків призовного віку. Водночас він повідомив про пропозицію правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

Організатора схеми затримали в одному з готелів Вінниці після одержання 24 тис. доларів.

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: Спецпрокуратура Південного регіону

Покарання для організатора

Наразі затриманий перебуває під вартою. Він може вийти на волю, якщо сплатить 1,2 млн грн застави. Чоловікові повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. За цей злочин передбачено від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, на Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника. Раніше на Одещині затримали групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Серед них були мешканці чотирьох областей.