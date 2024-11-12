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На Одесчине перекрыли очередной канал для выезда уклонистов

12 ноября 2024 12:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одессит наладил канал выезда за границу — подробности
Работник СБУ раскладывает изъятые деньги. Фото: Спецпрокуратура Южного региона
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одессит наладил схему переправки военнообязанных за границу. Услуга стоила 8 тыс. долларов с человека. Незаконную деятельность прекратили правоохранители.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона во вторник, 12 ноября.

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Детали схемы

По данным следствия, 54-летний житель Одесской области предложил знакомому помочь нелегально переправиться за границу. В частности, он обещал объяснить, как обойти официальные пункты пропуска. Знакомый согласился и подыскал еще двух мужчин призывного возраста. В то же время он сообщил о предложении правоохранителям и дальше действовал под их контролем.

Организатора схемы задержали в одной из гостиниц Винницы после получения 24 тыс. долларов.

На Одесчине перекрыли очередной канал для выезда уклонистов - фото 1
Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: Спецпрокуратура Южного региона

Наказание для организатора

В настоящее время задержанный находится под стражей. Он может выйти на свободу, если уплатит 1,2 млн грн залога. Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу. За это преступление предусмотрено от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, на Волыни уклонист пытался подкупить пограничника. Ранее в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Среди них были жители четырех областей.

Винница уклонисты Одесса Одесская область граница

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