Мешканець Одещині возив ухилянтів за кордон — що йому загрожує

Поліцейський допитує підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Мешканець Рені обіцяв допомогти військовозобов'язаним потрапити до Румунії. Він розраховував заробити на цій діяльності. Натомість тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 13 листопада.

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За кордон за тисячу доларів

За даними слідства, 30-річний місцевий мешканець з наразі невстановленими спільниками організував незаконний виїзд за кордон чотирьом чоловікам призовного віку з Одещини та Запоріжжя. На власному автомобілі він відвіз їх до прикордонного села, звідки вони мали пішки перетнути кордон.

Кожен з "клієнтів" заплатив провідникові по 1 тис. доларів завдатку. Ще по 3 тис. доларів вони мали передати йому, опинившись за кордоном. Але на під'їзді до пункту призначення чоловіка затримали поліцейські.

Що буде з порушниками

Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні людей через кордон. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Якщо суд визнає провідника винним, йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Правоохоронці розшукують спільників затриманого.

Щодо "клієнтів" склали адмінпротоколи. Їм "світять" штрафи до 13,6 тис. грн або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, громадянин Молдови намагався вивезти за кордон у багажнику свого свояка. Також на Одещині перекрили черговий канал для ухилянтів.