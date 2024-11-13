Житель Одесской области возил уклонистов за границу — что ему угрожает

Полицейский допрашивает подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Житель Рени обещал помочь военнообязанным попасть в Румынию. Он рассчитывал заработать на этой деятельности. Теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 13 ноября.

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За границу за тысячу долларов

По данным следствия, 30-летний местный житель с неустановленными сообщниками организовали незаконный выезд за границу четырем мужчинам призывного возраста из Одесчины и Запорожья. На собственном автомобиле он отвез их в пограничное село, откуда они должны были пешком пересечь границу.

Каждый из "клиентов" заплатил проводнику по 1 тыс. долларов задатка. Еще по 3 тыс. долларов они должны были передать ему, оказавшись за границей. Но на подъезде к пункту назначения мужчину задержали полицейские.

Что будет с нарушителями

Задержанному сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Если суд признает проводника виновным, ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Правоохранители разыскивают подельников задержанного.

Относительно "клиентов" составили админпротоколы. Им "светят" штрафы до 13,6 тыс. грн или до пятнадцати суток административного ареста.

Напомним, гражданин Молдовы пытался вывезти за границу в багажнике своего родственника. Также в Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов.