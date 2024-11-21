В Одесской области задержали организатора канала побега для уклонистов

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: полиция Одесчины

Житель Одесчины решил подзаработать на военнообязанных, которые хотели уехать за границу. К сделке он пытался привлечь пограничника. Но план провалился, и теперь дельца ожидает суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.

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"Зеленый коридор" за 5 тысяч долларов

По данным следствия, 47-летний житель Сафьяновской громады пообещал организовать побег за границу пяти своим знакомым. В зависимости от своей материальной способности, военнообязанные должны были уплатить разные суммы. В общей сложности организатор получил несколько тысяч долларов аванса.

Делец предложил пограничнику Измаильского отряда 5 тыс. долларов, чтобы тот в свою смену обеспечил уклонистам беспрепятственный "коридор" по реке в Молдову. Служащий сразу сообщил об этом руководству.

Организатор снабдил мужчин двумя резиновыми лодками и на автомобиле привез к реке. Там их уже ждали правоохранители.

Как накажут нарушителей

Организатору схему сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей, но может выйти на свободу под залог в 223 тыс. грн.

Клиентам дельца "светят" штрафы или административный арест.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся пересечь границу с Молдовой. Также в Одессе будут судить мужчину, который наладил масштабный бизнес на желающих избежать мобилизации.