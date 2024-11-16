Прикордонники затримали групу з 9 порушників на Одещині

Затримані порушники. Фото: ДПСУ

Прикордонники на Одещині затримали дев’ятьох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон з Молдовою через невизнане Придністров'я. Організатором їхньої втечі був адміністратор телеграм-каналу.

Про це у суботу, 16 листопада, повідомили в ДПСУ.

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Деталі втечі

Відомо, що прикордонники оперативно зреагували на інформацію від Збройних Сил України про рух невідомих у напрямку державного кордону. Дев’ятеро чоловіків, які прагнули незаконно потрапити до Молдови, були виявлені неподалік від держрубежу.

За даними правоохоронців, "мандрівку" через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону мав організувати адміністратор телеграм-каналу. У разі успішного переходу кожен з порушників був зобов’язаний заплатити йому 120 тисяч гривень.

Притягнули до відповідальності

Всі дев’ять чоловіків були затримані та притягнуті до адміністративної відповідальності. Їхні справи наразі передані до суду. Прикордонна служба закликає громадян не порушувати закони та нагадує про сувору відповідальність за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, стало відомо скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон. Також в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.